В Брянске торговцы попросили благоустроить территорию базы на улице Щукина

В Брянске торговцы попросили благоустроить территорию овощной базы на улице Щукина. Дорога вся в ямах. Это создает неудобство и покупателям, и продавцам, сообщают "Брянские новости".

Руководство рынка пообещало залатать выбоины в ближайшее время. Щебень для дороги уже закупили. До этого ремонт не удавалось провести из-за наплыва посетителей, выяснил "Городской".

Овощная база на Щукина пользуется популярностью не только у оптовиков, но и розничных покупателей. Цены так ниже, чем на других рынках. На базе проверяющие находили продавцов, которые торгуют без разрешительных документов, или нелегальных мигрантов. На других нарушениях торговцы не попадались.

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