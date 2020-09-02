В Брянске возобновили работу троллейбусы №12 и №14

Движение троллейбусов началось со 2 сентября. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске со 2 сентября по привычным маршрутам поехали троллейбусы №12 «Камвольный комбинат – Телецентр» и №14 «10-й микрорайон – Юрфак БГУ».

В городе специалисты троллейбусного управления завершили монтаж новой контактной сети на строящемся разворотном кольце в районе пересечения улиц Советская и Объездная, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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