В Сураже водитель ВАЗа сбил 23-летнюю велосипедистку

В брянском городе Сураж водитель ВАЗ-21154 сбил 23-летнюю велосипедистку. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале четвертого днем во вторник, 1 сентября, на улице Мглинской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

25-летний автомобилист ехал в сторону Ново-Мглинской. Он сбил девушку на велосипеде, которая двигалась по второстепенной дороге и собиралась проехать перекресток прямо.

У пострадавшей диагностировали травму головы, сотрясение мозга, ушибы головы и позвоночника. Девушку госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».