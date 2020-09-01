Историк Анна Громова похвалила брянские преобразования

Анна Громова приехала на Брянщину в рамках реализации федерального национального проекта «Императорский маршрут». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске с рабочим визитом два дня находилась председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Анна Витальевна приехала на Брянщину в рамках реализации федерального национального проекта «Императорский маршрут». После двух дней интенсивной работы московская гостья вместе с губернатором Александром Богомазом совершила пешую прогулку по центру Брянска.

Делегация прошлась по центральной лестнице от бульвара Гагарина до Набережной. Анна Громова отметила, что город значительно преобразился, сохранив при этом свой исторический облик, рассказал глава региона на своей странице в социальной сети.

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