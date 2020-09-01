В Брянске прошла торжественная линейка в новой школе №71

В Брянске впервые более чем за 30 лет открылась новая школа. Ее возвели в новом микрорайоне на территории старого аэропорта.

1 сентября состоялась торжественная линейка, давшая старт первому учебному году в новой школе. На церемонии присутствовали руководители области и города. Представитель строительной фирмы вручил губернатору Брянской области символический ключ от нового учебного заведения.

Брянская школа №71, рассчитанная на 1225 мест, оборудована современными средствами обучения. На ее базе также разместили Медицинский Сеченовский предуниверсарий, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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