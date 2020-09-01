Брянская осужденная СИЗО в отпуске нашла работу бухгалтера

Работу бухгалтера нашла осужденная брянского СИЗО-1, выехав за его пределы в отпуск. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСИН в понедельник, 31 августа.

Однодневный выезд за пределы учреждения женщине предоставила администрация. А сама она является осужденной отряда по хозяйственному обслуживанию изолятора. Отпуск был связан с решением вопроса по трудоустройству – в скором времени «сиделица» выйдет на свободу. Сопровождал заключенную начальник указанного отряда Павел Цыганков.

– Осужденная посетила предприятие, куда ей было предложено устроиться после освобождения, – поясняют в надзорном ведомстве. – Руководитель организации в сфере автобизнеса подготовил гарантийное письмо о приеме женщины на предприятие в качестве бухгалтера. Возможно, этот документ, а также положительная характеристика от администрации СИЗО-1 сыграют положительную роль при рассмотрении в суде вопроса об условно-досрочном освобождении осужденной.

В завершение отпуска женщина встретилась с сыном и другими родственниками. Вместе они пообщались за сладким столом. После этого осужденная вернулась в СИЗО.

Кстати, всего за восемь месяцев этого года возможностью использовать отпуск с выездом за пределы исправительных колоний и СИЗО в регионе воспользовались 12 человек. Это предусмотрено уголовно-исполнительным законодательством и является формой поощрения и стимулирования к правопослушному поведению и исправлению.

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