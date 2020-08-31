В ДТП в Жуковском районе погиб водитель фуры

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Появились официальные подробности смертельного ДТП в Жуковском районе. Автоавария случилась около восьми часов утра в понедельник, 31 августа, на 179-м километре дороги Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

35-летний водитель "Ауди 100" ехал со стороны Смоленска в сторону Брянска. Он выехал на встречную полосу и врезался в фуру "Даф". Грузовик двигался в сторону Брянска. От удара фура съехала в левый кювет.

60-летний мужчина за рулем большегруза погиб на месте аварии. Очевидцы пишут, что его придавило грузом.

Водителя иномарки с различными травмами госпитализировали. 39-летнего пассажира "Ауди" отпустили домой, назначив лечение.

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