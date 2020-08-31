В Брянске в аварии пострадал 22-летний парень

В Брянске 30 августа около половины восьмого вечера на улице Флотской столкнулись два автомобиля.

Едущий со стороны улицы Ульянова в сторону Литйной 26-летний водитель «Фольцваген Поло» не уступил дорогу при повороте налево.

В результате столкновения с встречным автомобилем «ВАЗ-217032» 22-летний водитель отечественного авто получил ушиб правого коленного сустава.

После назначения лечения его отпустили домой, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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