В Новозыбкове на месте бывшего велодрома построят автозаправку

В брянском городе Новозыбков на месте бывшего велодрома появится автозаправка. На площадке на улице Вокальной строители работают без выходных. Рядом с будущей заправкой - жилые дома.

Земельный участок администрация города продала в 2014 году. Разрешение на строительство выдали в июле 2020 года, сообщают "Брянск-Новости.RU". Был утвержден проект, застройщик получил положительное заключение экспертизы.

Местные жители считают, что заправке рядом с жилыми домами не место. Летом на заброшенном велодроме катались на велосипедах, зимой - со снежных горок.

Велодром в Новозыбкове открыли в 2004 году. Но он не пользовался популярностью. В 2011 хотели сделать из площадки поле для пейнтбола, но дело дальше разговоров не пошло. Теперь там будет заправка.

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