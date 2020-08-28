В Брянске в течение двух дней пройдут сплошные проверки автомобилистов

В городе состоится оперативно-профилактическая акция «Нетрезвый водитель».
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Брянске 28 и 29 августа пройдут сплошные проверки автолюбителей. Сотрудники Госавтоинспекции будут ловить пьяных за рулем. В городе состоится оперативно-профилактическая акция «Нетрезвый водитель».
Управление машиной в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования карается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав от полутора до двух лет.
В случае повторного задержания нетрезвый водитель может лишиться свободы на два года, рассказали в городской Госавтоинспекции.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».