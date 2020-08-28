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В Брянске в течение двух дней пройдут сплошные проверки автомобилистов

Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нетрезвых водителей
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В городе состоится оперативно-профилактическая акция «Нетрезвый водитель».

В городе состоится оперативно-профилактическая акция «Нетрезвый водитель».

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Брянске 28 и 29 августа пройдут сплошные проверки автолюбителей. Сотрудники Госавтоинспекции будут ловить пьяных за рулем. В городе состоится оперативно-профилактическая акция «Нетрезвый водитель».

Управление машиной в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования карается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав от полутора до двух лет.

В случае повторного задержания нетрезвый водитель может лишиться свободы на два года, рассказали в городской Госавтоинспекции.

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