В Брянске в течение двух дней пройдут сплошные проверки автомобилистов

В городе состоится оперативно-профилактическая акция «Нетрезвый водитель». Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Брянске 28 и 29 августа пройдут сплошные проверки автолюбителей. Сотрудники Госавтоинспекции будут ловить пьяных за рулем. В городе состоится оперативно-профилактическая акция «Нетрезвый водитель».

Управление машиной в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования карается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав от полутора до двух лет.

В случае повторного задержания нетрезвый водитель может лишиться свободы на два года, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».