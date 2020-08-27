В Брянске убрали свалку на улице Фокина

Отходы были вывезены в полном объеме 27 августа 2020 года в 8:59.

В Брянске на улице Фокина сфотографировали свалку мусора. Жители попросили установить на этом месте контейнер для сбора отходов. Информация об этом появилась вечером 26 августа в социальной сети.

27 августа региональный оператор по вывозу мусора прокомментировал инцидент.

– Вывоз твердых коммунальных отходов в частном секторе по нечетной стороне улицы Фокина осуществляется бестарным способом по четвергам. Отходы были вывезены в полном объеме 27 августа 2020 года в 8:59, – сообщили в компании. – В связи с расширением дорожного покрытия, плотной жилой застройкой и сложной транспортной логистикой в Советском районе по улице Фокина установка накопителей в данном месте не представляется возможной.

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