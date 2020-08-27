Жительницу брянского поселка Белые Берега оштрафовали за оскорбление в социальной сети

В Фокинском районе Брянска две женщины поссорились в интернете. Жительница поселка Белые Берега написала одной из пользователей социальных сетей личное сообщение с нецензурными оскорблениями.
Обиженная горожанка обратилась с заявлением в прокуратуру Фокинского района. Проведенная надзорным ведомством проверка зафиксировала факт оскорбления.
На обидчицу завели административное дело за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Мировой судья выписал виновной штраф, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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