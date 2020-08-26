В брасовском поселке Погребы открыли новый дом культуры

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В поселке Погребы в Брасовском районе открыли новый дом культуры. Жители ждали этого события больше 30 лет. Именно тогда его должны были возвести.

В здании ДК разместили сельскую библиотеку, администрацию и опорный пункт полиции, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Зрительный зал рассчитан на 150 мест. В доме культуре действуют десять клубных формирований. Это танцевальный и вокальный кружки, кружки декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, клуб любителей шахмат, молодежный кружок настольного тенниса, два кружка вокального пения, клуб по интересам, фитнес.

В доме культуры открыли музейный уголок. Здесь можно узнать о традициях крестьянского быта Брасовского района.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».