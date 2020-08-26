Для брянских дошкольников и школьников купили 4000 светоотражающих браслетов

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Для брянских дошкольников и учеников младших классов приобрели 4000 светоотражающих слэп-браслетов. Шесть комплектов оборудования закупили для детских садов, сообщают в пресс-службе областного правительства. Оно позволит малышам в игровой форме выучить правила дорожного движения.

По оценке межведомственной комиссии, все образовательные организации в Брянской области готовы принять детей. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Брянской области Елена Егорова. Приемка школ и детских садов прошла в августе.

Но вот у ГИБДД были некоторые замечания по безопасности школьников на дороге в Брянске. У семи школ работы завершатся в ближайшее время, заверил мэр города Александр Макаров.

Для обеспечения безопасности школьников необходимо обустроить пешеходные переходы, ограждения, нанести яркую разметку, обустроить рядом с образовательными учреждениями остановки общественного транспорта.

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