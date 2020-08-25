В Брянске с предприятия вынесли 110 метров электрического кабеля

В Бежицком районе Брянска с предприятия вынесли 110 метров высоковольтного электрического кабеля, большую часть которого срезали со строительного крана.

К краже оказался причастен ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель. Своими действиями он причинил предприятию ущерб почти на 50 тысяч рублей.

Злоумышленник признался, что сжигал защитную оплетку и сдавал кабель на металлолом. На задержанного завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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