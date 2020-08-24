В Брянской области пресекли переброску телефонов в исправительную колонию

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянской области в исправительной колонии №1 пресекли переброску запрещенных предметов. При ночном патрулировании дежурный заметил неизвестного человека, перекидывающего через ограждение какой-то сверток.

Подозрительный предмет нашли сотрудники колонии. Молодого человека задержали. При досмотре у него обнаружили еще два свертка с запрещенными предметами. В целом у задержанного изъяли 7 мобильных телефонов, 67 сим-карт и другие аксессуары для мобильников.

Молодой человек признал свою вину. Протокол об административном правонарушении направили в суд, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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