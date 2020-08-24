В Брянске почтили память воина-интернационалиста Владимира Ходырева

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске сотрудники Росгвардии и военнослужащие почтили память сотрудника ОМОН Владимира Ходырева. На Мамоновском кладбище Володарского района к могиле старшего сержанта милиции возложили цветы.

Владимир Ходырев погиб 23 августа 1996 года при исполнении служебного долга в городе Грозном. В схватке с боевиками он получил смертельное пулевое ранение в голову, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

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