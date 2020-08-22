Брянскую детскую площадку сравнили с чернобыльской «зоной отчуждения»

Фото: группа «Тревожный Брянск» в vk.com.

В Фокинском районе Брянска обнаружили аварийную детскую площадку. Местная жительница пожаловалась на опасную конструкцию в социальных сетях.

Детская площадка расположена во дворе домов по проспекту Московскому 106-108 и переулку Новозыбковскому, 14а.

– Все прогнило до того, что ребенка опасно выпускать на эту «площадку», – написала девушка. – Качели скрипят так, что становится страшно.

Горожанка пишет, что коммунальные службы хотя бы просто смазали детские аттракционы.

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