Председатель Брянской областной думы за год заработал более 6 миллионов рублей

Председатель Брянской областной думы Владимир Попков за 2019 год заработал 6 миллионов 330 тысяч рублей. На Брянщине продолжают публиковать сведения о доходах депутатов и чиновников.

Согласно опубликованным данным руководитель регионального законодательного органа заработал 4 миллиона 790,9 тысяч рублей на своей основной должности. 778,4 тысяч рублей – дивиденды, 274,8 тысяч рублей - пенсионные и социальные выплаты.

Также Владимир Попков задекларировал 373,5 тысяч рублей, полученных в НПФ «Газфонд» и 112,5 тысяч рублей доходов от вкладов в банках. В собственности председателя облдумы находятся земельный участок и жилой дом.

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