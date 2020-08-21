Брянский полицейский привез из командировки с Северного Кавказа кота Шатоя

Брянский полицейский Николай Шевелев привез из командировки с Северного Кавказа кота Шатоя. Участковый из Сельцо поехал в Чечню первый раз. В Шатое он служил специалистом огневой группы. Он заступал на посты для патрулирования с местными полицейскими.

- Однажды после суточного дежурства на посту Николай присел отдохнуть

около вагончика-кубрика, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - И тут ему на колени запрыгнул молодой котяра. Худой, ярко-желтые глаза… Кот заурчал, и вместо того, чтобы сказать «брысь», полицейский погладил его по худому загривку.

Вечером Николай угостил кота салом. После этого кот прижился возле жилья брянского полицейского. Со временем питомец не только стал спать в комнате Николая, но и встречать его с боевых дежурств.

Кота назвали Шатой. Он не раз показывал свой боевой характер: то ежа принесет, то ужа.

Когда пришло время возвращаться, Николай позвонил жене и рассказал о новом питомце. Супруга посмеялась и разрешила привезли кота домой. Николай смастерил перевозку - коту вместе с отрядом брянской полиции предстояла долгая дорога - двое суток. Животное перенесло путь в две тысячи километров спокойно.

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