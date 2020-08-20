В этом году отремонтируют 197 крыш в брянских многоэтажках

В Брянской области в этом году отремонтируют 197 крыш в многоэтажных домах. Кровли латают в рамках капитального ремонта. Региональная программа рассчитана на 2014-2043 годы.

За последние пять лет отремонтировали крыши в 1658 многоквартирных домах, написал губернатор в социальных сетях. В прошлом году ремонт кровель прошел в 248 домах.

За капитальный ремонт платят жильцы многоквартирных домов. В основном в Брянской области в домах ремонтируют крыши. Реже - меняют коммуникации и лифты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».