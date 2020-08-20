Брянский автомобилист врезался в дерево

В Клинцовском районе Брянской области 36-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь от Клинцов в сторону села Ущерпье, съехал в правый кювет и врезался в дерево.

Авария произошла 19 августа около 11 утра на 21 километре дороги «Клинцы – Ущерпье – Красная гора».

Пострадавшего в ДТП водителя госпитализировали. У него обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом левого предплечья, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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