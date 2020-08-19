Брянским первоклассникам вручили рюкзаки

Накануне дня знаний в городе традиционно проходит вручение портфелей будущим первоклассникам из малообеспеченных семей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска на летней эстраде парка имени Алексея Толстого 20 мальчишек и девчонок, которые в этом году впервые сядут за парты, получили рюкзаки и школьные принадлежности.

Накануне дня знаний в городе традиционно проходит вручение портфелей будущим первоклассникам из малообеспеченных семей.

В этот раз перед детьми также выступили аниматоры и коллективы художественной самодеятельности, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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