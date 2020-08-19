В Брянске директора еще не открывшейся школы №71 оштрафовали на 3 тысячи рублей

В Брянске в новой школе №71, которая откроется 1 сентября на территории старого аэропорта, обнаружили нарушения, связанные с закупками демонстрационных изделий для комплектации учебного заведения.

Прокурорская проверка выявила, что при составлении закупочной документации в рамках нацпроекта «Образование» в бумагах не прописали максимальные или минимальные значения показателей поставляемых товаров.

В отношении директора школы №71 возбудили административное дело за утверждение аукционной документации с нарушениями закона. Антимонопольная служба оштрафовала руководителя учебного заведения на 3 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».