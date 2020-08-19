В Брянске еще один детский сад на старом аэропорту достроят до конца года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске еще один детский сад на старом аэропорту обещают достроить до конца года. Здесь примут 270 малышей. 120 из них - дети до трех лет. В дошкольном учреждении откроют 12 групп, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В детском саду будет также бассейн, медицинский блок, залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Сейчас строители возвели здание детского сада, перекрыли крышу, вставили окна, устроили наружные инженерные сети. Рабочие приступили к внутренней и внешней отделкам здания. Обустраивают чашу для будущего бассейна, ведут электромонтажные и сантехнические работы.

Кстати, дорогу у нового детского сада откроют для движения уже в сентябре. Она будет проходить по улице Грибачева.

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