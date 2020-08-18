В Брянской области разыскивают 51-летнего Павла Тумакова

Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт» в vk.com.

В Брянской области пропал житель деревни Поляковка Жуковского района Павел Юрьевич Тумаков 1969 года рождения.

С 29 июля местонахождение 51-летнего мужчины неизвестно. Об это сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, русые волосы. Особые приметы: татуировка на правой руке, шрамы на голове. Его одежда на момент пропажи неизвестна.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшем человеке, просьба позвонить на горячую линию «Лизы Алерт» 8-800-700-54-52 или в полицию 02, 102.

Инфорги отряда «Лиза Алерт» Любовь 8-904-841-11-66, Катя Миронова 8-953-278-58-57.

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