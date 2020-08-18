В Брянской области назначили нового прокурора Погарского района. Надзорным ведомством будет руководить Дмитрий Долгов.

Дмитрий Александрович родился в 1986 году в городе Троицке Челябинской области. В органах прокуратуры трудится с 2008 года.

Работал в Челябинской области и в городе Севастополе. Также был заместителем прокурора Бежицкого района и заместителем прокурора города Брянска.

Классный чин – советник юстиции, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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