В Брянске соединят в одну дорогу улицу Горбатова

В Брянске в одну дорогу соединят улицу Горбатова. Один ее участок заканчивался в районе новых домов со стороны улицы Костычева. Второй начинался на перекрестке с улицей Войстроченко. Теперь дорогу соединят. Автомобилисты смогут от улицы Костычева по прямой доехать до БГУ.

Здесь уже укладывают асфальт. Новый участок запустят к 1 сентября, рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе мэрии.

На самой Советской наносят разметку на пешеходных переходах. Здесь уже установили остановки, освещение, нанесли осевую разметку термопластиком. Завершают работы на пересечении Советской и Крахмалева. Скоро здесь откроют кольцевую развязку. С другой стороны на кольце рабочие прокладывают напорную канализацию.

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