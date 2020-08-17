В брянских селах построили три спортивные площадки

Фото: пресс-служба департамента сельского хозяйства Брянской области.

В селах в Брянской области построили три спортивные площадки. К 1 июля сдали в эксплуатацию две детские площадки: в Краснорогском и Речицком сельских поселениях Почепского района. 15 августа открыли еще одну - в Медведовском сельском поселении Клинцовского района.

Всего в этом году запланирована установка семи детских игровых и спортивных площадок. На это выделили 3,3 миллиона рублей по программе «Комплексное развитие сельских территорий Брянской области», сообщают в пресс-службе департамента сельского хозяйства Брянской области.

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