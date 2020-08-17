В Брянске на гаражах нарисовали граффити с Виктором Цоем

Фото: vk.com.

В Брянске на гаражах появилось граффити с изображением Виктора Цоя. Таким образом поклонники почтили память певца и музыканта в день его гибели, 15 августа. Рисунок появился в районе улицы 2-я Томачевская в Советском районе. Фотографии опубликовали в социальных сетях.

Виктор Цой трагически погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе на трассе в Латвии. Его "Москвич" столкнулся с автобусом "Икарус". Музыканту было 28 лет.

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