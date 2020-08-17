Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске ливневка у лицея №1 размывает овраг. Фотографии разрушений опубликовали пользователи в социальных сетях.

На снимках видно, что труба от решетки ливневой канализации выведена за сквер. Здесь начинаются дачные участки. Существующая ливневка выведена неправильно. К тому же, она не справляется с потоками воды во время сильных ливней.

Вода водоворотом уходит в решетку на разворотном кольце на лицее. А излишки сливаются через сквер в сторону дач. В итоге размыло главную дорогу к садовым участкам, пишет автор снимков. Дачники опасаются ходить по ней.

Как рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе Брянской городской администрации, ремонт ливневки на этом участке запланирован на 2021 год. Ее соединят с канализацией, которую строят в районе новой школы на территории старого аэропорта.

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