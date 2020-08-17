Брянские жители украли корову для проводов сына в армию

В Суражском районе Брянской области местные жители украли с одного из пастбищ корову. Животное сначала забили, а затем увезли на тракторе.

Сотрудники полиции обнаружили тушу пропавшего животного в доме местных жителей. Кражу совершили два родственника – 44-х и 50-ти лет. Как выяснилось, мясо им понадобилось для организации проводов в армию сына одного из мужчин.

За кражу подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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