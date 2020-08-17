На разворотном кольце на улице Советской уложат верхний слой асфальта

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на этой неделе уложат верхний слой асфальта на разворотном кольце на улицах Советской и Крахмалева, а также на съездах с развязки. Площадь асфальтирования составит около 2,5 тысячи квадратных метров. На участке дороги установили 30 новых троллейбусных опор. Специалисты троллейбусного управления занимаются переустройством проводов.

Внутри кольца разобьют клумбу, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Подрядчик восстановит тротуары у дома №100 на Советской. Их разрушили во время проведения работ.

По всей улице уже нанесли разметку горячим пластиком. На этой неделе разметят пешеходные переходы и установят знаки.

На пересечении улиц Советской и Объездной ведут переустройство ливневой канализации.

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