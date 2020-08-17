Брянский проект «поющей» беседки победил на всероссийском конкурсе

Фото: официальный сайт всероссийского конкурса «Культурный след».

Брянский арт-объект «Поющая клетка» победил на всероссийском конкурсе «Культурный след». Новый объект должен появиться в Новозыбкове на территории медицинского колледжа.

Проект посвящен памяти известного орнитолога Льва Беме, который в конце 1940-х годов был сослан в Новозыбков по «политической» статье. На Брянщине он провел последние шесть лет жизни. Здесь преподавал в педагогическом институте на кафедре биологии.

Похоронен известный ученый на новозыбковском кладбище. Сейчас в здании бывшего пединститута, где работал биолог, находится медицинский колледж.

Проект «птичьей клетки» на конкурс отправила библиотекарь Новозыбковской городской централизованной библиотечной системы Юлия Афонина. Новый объект представляет собой беседку в виде клетки, внутри которой поместят «поющие» скульптуры птиц.

Фигурки снабдят аудиосистемой с записями птичьих трелей. В беседке смогут отдохнуть все жители и гости Новозыбкова.

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