Жителя Брянской области осудят за убийство гражданской супруги

В Клинцах Брянской области нетрезвый 31-летний местный житель насмерть забил свою гражданскую жену. Трагедия произошла вечером 21 мая 2020 года в доме на улице Текстильной.

Поссорившись с женщиной, он нанес ей удары руками и ногами по голове, телу и конечностям. От полученных травм пострадавшая умерла на месте преступления.

Расследование уголовного дела завершилось. Обвиняемый в убийстве предстанет перед судом, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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