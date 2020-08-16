В ДТП в Почепском районе пострадал пассажир «Ауди»

В ДТП в Почепском районе, которое произошло вечером 15 августа, пострадал один человек. Это пассажир автомобиля «Ауди», ему 33 года.

Официальные подробности автоаварии, к месту которой выезжали спасатели регионального МЧС, обнародовала УГИБДД по Брянской области. Как уже сообщалось, пострадавшего пришлось извлекать из транспортного средства при помощи специальных средств.

По уточненной информации, ДТП случилось около 22.30 на 93-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия». А спровоцировал его 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора». Двигаясь из Новозыбкова в Брянск, тот решился на обгон и выехал на полосу встречного движения. В итоге произошло столкновение с «Ауди 80», рулил которой 36-летний мужчина.

– В результате ДТП пострадал 33-летний пассажир автомобиля «Ауди», – говорят в ГИБДД. – Медики диагностировали у него «ушиб правого коленного сустава, гемартроз, перелом средней трети большой берцовой кости справа без смещения». Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

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