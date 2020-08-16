Знаменитую брянскую «Свенскую ярмарку» отменили из-за коронавируса

В 2020 году под Брянском не состоится традиционная «Свенская ярмарка». Об этом сообщили региональные СМИ 15-16 августа. Подтвердили эту информацию и «Комсомольской правде в Брянске» в туристско-информационном центре региона.

– Мероприятие отменили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, – прокомментировали специалисты центра. – Сделано это в целях безопасности населения.

Отметим, ярмарка зародилась у стен Свято-Успенского Свенского монастыря еще в 17 веке. Постепенно она стала крупнейшей стране. А потому приобрела международное значение. Просуществовала «Свенская ярмарка» вплоть до Октябрьской революции. Возродить своеобразный симбиоз торговли и развлечений власти Брянска и области попытались в середине 80-х годов прошлого века. Но не у стен памятника архитектуры, а у подножья монастырского холма – на Андреевском лугу, что на берегу Десны. Тогда событие приурочили к 1000-летию основания Брянска. Но традиционной ярмарка тогда не стала. Вторую попытку предприняли в 2005-м. С тех пор мероприятие стало ежегодным.

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