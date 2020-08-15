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Брянские депутаты Госдумы заработали по 5,5 млн рублей за год

Из них самым богатым народным избранником оказался Николай Валуев
Анна ЛевкинаАннаЛевкина
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Депутаты Государственной Думы РФ обнародовали свои декларации о доходах за 2019 год. Не стали исключением и брянские народные избранники – Валентина Миронова, Валентин Суббот и Николай Валуев. В среднем их годовой доход от депутатства составил 5,5 миллиона рублей.

Так, Валентина Миронова в предоставленной декларации указала доход в 5585342,54 рублей. У нее в собственности есть квартира в 64 «квадрата» в Брянске. Также депутату предоставили служебное жилье в Москве – площадью в 40 квадратных метров.

Примерно столько же – 5501944,57 рублей – заработал в отчетный период Валентин Суббот. Также, судя по документу, депутат владеет участком земли под застройку, еще одним огородным, жилым домом и дачей. Есть в этом списке и автомобиль – марки «Фольксваген».

Что касается Николая Валуева, то его годовой доход оказался значительно выше –13235731,51 рублей. Но посредственно депутатская зарплата составила лишь половину этой суммы. Из имущества у бывшего профессионального боксера есть квартира, гараж, мотовездеход, снегоболотоход, снегоход, лодка, лодочный мотор и три автоприцепа. Кстати, в столице первый зампредседателя комитета Госдумы живет в служебной квартире. Ее площадь превышает 166 квадратных метров.

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