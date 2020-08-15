В Трубчевске спасатели вырезали пострадавшего из автомобиля

В брянском городе Трубчевск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. Одного из пострадавших пришлось деблокировать из машины спасателям. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по региону в субботу, 15 августа.

Сообщение об аварии поступило в оперативную дежурную службу ЦУКС в 01.07. По вызову выезжали пожарные, сотрудники ГИБДД и «скорая».

- В результате ДТП есть пострадавшие, - прокомментировали в чрезвычайном министерстве. - Личным составом пожарно-спасательного подразделения проводилось деблокирование одного из них.

Более подробной информации о происшествии пока нет.

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