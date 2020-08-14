Гендиректор брянской фирмы за 288 тысяч рублей пытался купить лояльность чиновника

В Брянске генеральный директор коммерческой организации через посредников передал 288 тысяч рублей чиновнику управления автомобильных дорог Брянской области.

Деньги предназначались для облегчения процедуры заключения договоров по обслуживанию офисной техники.

За незаконное вознаграждение от имени юридического лица прокуратура возбудила дело об административном нарушении. Суд обязал организацию выплатить 1 миллион рублей.

Уголовное дело на руководителя организации за дачу взятки должностному лицу находится в суде Советского района города Брянска, рассказали в прокуратуре Брянской области.

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