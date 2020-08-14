В Брянске оштрафовали пятерых любителей тонировки

В Брянске 13 августа прошел рейд по выявлению автомобилей с тонированными стеклами. Сотрудники полиции составили 128 административных материалов. 114 пойманных водителей согласились устранить нарушения. 14 человек отказались добровольно снять тонировку.

В поле зрения сотрудников ГИБДД попали пять автолюбителей, которых прежде уже останавливали за подобное нарушение. На них составили протоколы за неисполнение законного требования сотрудника полиции.

В этот же день их дела рассмотрели в суде, всем пятерым выписали штрафы. В случае повторного обнаружения нарушений, этим автомобилистам могут назначить 15 суток административного ареста.

С начала 2020 года в Брянске обнаружили больше 3 тысяч фактов превышения допустимого уровня тонировки. 17 августа сотрудники ДПС проведут очередной рейд по выявлению поклонников затемненных автомобильных стекол, рассказали в Госавтоинспекции города Брянска.

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