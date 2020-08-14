В Брянске на стальзаводе закрасили граффити

Фото: "Подслушано Брянск".

В Бежицком районе Брянска на стальзаводе закрасили несколько граффити вдоль дороги. Фотографии в процессе работы опубликовали пользователи в социальных сетях. Забор покрыли серой краской.

В комментариях отметили, что лучше бы рабочие начали с того, что за забором - здания нуждаются в ремонте. Многим горожанам нравятся рисунки вместо однотонной краски. Но для обновления нужно снова звать художников.

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