В Брянске на балконе на 17-м этаже загорелся телевизор. Сообщение о пожаре на улице Фокина поступило на пульт оперативного дежурного МЧС днем в четверг, 13 августа. На место выехали две пожарные машины и автолестница.

Оказалось, что пожар случился в квартире на последнем этаже. Загорелся телевизор. Огонь распространился на площади двух квадратных метров.

Пламя быстро потушили. К счастью, во время пожара никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Эксперты установят, почему загорелся телевизор.

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