В брянском Новозыбкове уличная торговля ушла с Коммунистической

В Новозыбкове Брянской области уличные торговцы ушли с улицы Коммунистической. Здесь остался только овощной киоск, сообщает сайт БрянскНОВОСТИ.RU.

Остальные продавцы переместились на рынок, именуемый в народе «белорусским». Причиной таких изменений стала установка ограждения вдоль тротуара по улице Коммунистической.

Теперь торговать с земли стало неудобно и невыгодно. Поэтому пешеходная дорога освободилась от предприимчивых граждан.

– Идешь по Коммунистической, как по проспекту, – комментируют новшество горожане.

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