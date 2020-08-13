В брянском городе Фокино после капитального ремонта три года течет крыша

В брянском городе Фокино после капитального ремонта почти три года течет крыша многоэтажного дома. Договор с подрядной организацией, зарегистрированной в Брянске, заключил Региональный фонд капитального ремонта. Работы в доме №30 на улице Карла Маркса завершили в конце 2017 года.

- Из-за некачественно исполненной проектно-сметной документации и несоответствия нормативным требованиям выполненных работ имели место протечки кровли и попадания атмосферных осадков внутрь квартир жильцов верхнего этажа, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокурор направил заявление в суд с требованием починить крышу. Иск удовлетворили. Но ответчики подали апелляцию. Брянский областной суд согласился с решением первой инстанции и оставил его без изменения.

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