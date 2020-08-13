Брянские судьи за день рассмотрят 77 «коронавирусных» дел

В Советском районном суде города Брянска 13 августа рассмотрят дела по новой «коронавирусной» статье кодекса административных правонарушений.

За нарушение режима повышенной готовности привлекут 77 человек. Информация об этом размещена на сайте суда Советского района.

Введенная в апреле 2020 года статья грозит гражданам предупреждением либо административным штрафом от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Для юридических лиц сумма штрафа составляет от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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