Пять брянских педагогов получат губернаторскую премию

В Брянской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди работников дошкольных организаций, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования.

В борьбе приняли участие 20 человек. По итогам конкурсного отбора губернаторский грант получат пять учителей. Это два работника дошкольного образования, два учителя системы среднего профессионального образования и один педагог дополнительного образования.

В число победителей вошли представители Брянска, Брянского и Трубчевского районов, рассказали в департаменте образования и науки Брянской области.

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