В Брянске до конца недели решат вопрос обманутых дольщиков на Станке Димитрова

Фото: vk.com, Надежда Сколковская.

До конца этой недели обещали решить вопрос обманутых дольщиков на проспекте Станке Димитрова. Об этом сказал губернатор Александр Богомаз а прямом эфире с руководителем департамента региональных программ экспертного института социальных исследований.

Люди, которые купили квартиры в строящемся доме, получат или свои деньги, или достроенные квартиры. Дом не могут достроить, так как застройщик СКФ "Комфорт" обанкротился. Суд признал его несостоятельным должником еще в ноябре 2019 года.

- Вопрос, в принципе, решен, - сказал губернатор. - Осталось доделать несколько штрихов.

По словам главы региона, позиция 7 дома №67 на проспекте Станке Димитрова - самый проблемный объект среди обманутых дольщиков. Остальные дома удается достраивать.

Дольщики атаковали губернатора в социальных сетях. Особенно активно они писали комментарии на странице Александра Богомаза в День строителя. И просили достроить их дом.

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