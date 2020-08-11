В Брянске планируют реконструировать Бордовичский водозабор

В Брянске планируют реконструировать Боровичский водозабор. Чиновники вместе с горводаканалом готовит проектно-сметную документацию на эти работы. А также на ремонт 15 артезианских скважин.

По предварительной информации, эти объекты уже включили в программу на следующий год, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Скважины и водозабор будут ремонтировать за федеральные деньги в рамках программы "Чистая вода".

Чиновники прорабатывают вопрос о реконструкции очистных сооружений в Брянске.

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