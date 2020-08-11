Под Брянском фура застряла на деревянном мосту через Десну в Сельцо

Фото: "Типичный Брянск".

Под Брянском фура застряла на деревянном мосту через Десну. Он расположен между деревней Сельцо и городом Сельцо. И его нельзя назвать полноценным автомобильным мостом.

Местные жители знают, что по переправе легко могут проехать велосипедисты, мотоциклисты, небольшие легковушки. На въезде стоят столбики, ограничивающие проезд большегрузов. Пользователи пишут, что проезжали по мосту на ГАЗели. Но грузовик преодолеть его не смог.

В комментариях пишут, что у фуры сломалась подвеска. Судя по фото, на место прибыли сотрудники полиции.

Водителям грузовиков советуют ориентироваться не только по навигатору. И объезжать хлипкий мост через поселок Нетьинка.

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